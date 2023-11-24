ميناء دمياط البحري يستقبل 34 سفينة بضائع متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 سفينة، بينما غادرت 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 34 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26397 طنا تشمل 260 طن كحول و10848 طن يوريا و2450 طن رمل و12839 طن كلينكر.

حركة الوارد من البضائع العامة

بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63553 طنا، تشمل 16016 طن خردة و8990 طن حديد و8500 طن فول صويا و1125 طن أبلاكاش و3242 طن زيت و12875 طن قمح و1070 طن خشب زان و11735 طن ذرة.

بلغت حركة الصادر من الحاويات 470 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 322 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2820 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 103669 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 377268 طنًا.

تحميل شحنة 813 طن قمح

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1211 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ، وقطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، و2 وحدة نهرية «بارج» بعد تفريغ شحنة تقدر بنحو 800 طن أسمنت معبأ أبيض قادمتين من محافظة المنيا، وتحميل شحنة تبلغ 813 طنا من القمح متجهة إلى محافظة المنيا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 6000 شاحنة.