لليوم الـ43.. الاحتلال الإسرائيلي يمنع الشبان الفلسطينيين من دخول الأقصى

شددت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك ومنعت الشبان الفلسطينيين من الدخول للمسجد لليوم الثالث والأربعين على التوالي، واقتحم 47 مستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية وتأدية طقوس تلمودية في باحاته، وعلى وجه الخصوص في المنطقة الشرقية.

اعتقال 56 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة بينهم 29 في الخليل

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقالاته في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، واعتقل جنود الاحتلال، 56 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة، بينهم 29 فلسطينيا في الخليل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 6 فلسطينيين من جنين، ومن بيت لحم فلسطينيا واحدا، ومن نابلس 5 فلسطينيين بينهم الأسير المحرر زاهي الكوسا. ومن رام الله، اعتقل الجنود الإسرائيليون، 15 فلسطينيا.

وفي رام الله، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن اقتراح وزير مالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، تخصيص ملايين الشواقل في ميزانية 2023، لتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية، يأتي في إطار الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وحذر أبو ردينة، من تداعيات الإعلان الإسرائيلي الخطير على أمن المنطقة واستقرارها، وطالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إدارة جو بايدن، بالتدخل العاجل والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضمان عدم تنفيذه، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى دولة الاحتلال.