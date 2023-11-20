اعتقالات في صفوف الفلسطينيين بعدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها، في اليوم الـ45 من عملية «السيوف الحديدية»، حملة الاعتقالات المستمرة في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي، في وقت استمرت فيه الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال والمدفعية في قصف قطاع غزة

واعتقل الجنود، اليوم، 6 فلسطينيين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما اعتقلت، 4 فلسطينيين من قرية قريوت جنوب نابلس.

وفجر اليوم، اعتقل جنود الاحتلال، طالبة في «جامعة بيرزيت» تدعى دانيا حناتشة بعد مداهمة منزل ذويها في رام الله التحتا، فيما اقتحمت القوات، حي أم الشرايط، بمدينة البيرة، كما اعتقل الجنود، فلسطينيا يدعى عصام فقهاء شمال طولكرم، كما اقتحمت دير الغصون، وداهمت مجلس «خدمات الشعراوية المشترك»، واعتقلت أكثر من 30 عاملا من غزة.

اعتقالات في مدينة الخليل.. 21 فلسطينيا

وفي الخليل، اعتقل جنود الاحتلال، 21 فلسطينيا بينهم أشقاء، بعد مداهمتها عشرات المنازل. وفجر اليوم، استشهد فلسطيني يدعى محمد السراحين «21 عاما»، من بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل، برصاص جيش الاحتلال، أثناء استقلاله سيارته قرب مخيم العروب، فيما منع الجنود طواقم الإسعاف تقديم العلاج له. وأصيب شاب بالرصاص الحي، خلال اقتحام القوات، وادي الفارعة جنوب طوباس.

وفي قطاع غزة، أطلقت مدفعية ودبابات الاحتلال، المحاصرة لـ«المستشفى الاندونيسي»، عدة قذائف بشكل مباشر على «مدرسة الكويت» التي تؤوي عددا من النازحين، فيما أشارت وكالة «وفا»، إلى أنباء أولية عن عشرات الشهداء والإصابات.

مدفعية الاحتلال تقصف الطابق الثاني من «المستشفى الإندونيسي»

كما استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، خلال قصف مدفعية الاحتلال «المستشفى الإندونيسي» شمال القطاع، كما أطلق الجنود، الرصاص الحي صوب كل من يتحرك خارج باب المستشفى، كما قصفت المدفعية، الطابق الثاني من المستشفى، ما أدى لتدمير المكان بشكل كبير، إضافة إلى إصابة طبيبين. وأدى القصف إلى انقطاع الكهرباء عن المستشفى بعد توقف مولداته الكهربائية عن العمل. وفي مدينة رفح الفلسطينية، جنوب القطاع ، استشهد 15 فلسطينيا أطفال ونساء، خلال قصف طائرات الاحتلال الحربية، منزلين.