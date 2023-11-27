عضو بـ«النواب»: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي

أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة للاهتمام بقطاع الصحة في مصر تهدف إلى توفير الخدمات الصحية لمختلف المواطنين، والارتقاء بمستوى جودتها.

وأوضح «نويصر»، في بيان، اليوم الاثنين، أن الاهتمام بقطاع الصحة يلقى اهتماما كبيرا لدى الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الدولة، وظهر ذلك من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة للكشف عن الأمراض المزمنة وفيروس سي والأطفال في المدارس والمرأة وغيرها الكثير.

جهود الدولة في ملف الصحة

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية نجحت في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل علاوة على القضاء على فيروس سي نهائيا وإعلان مصر خالية منه في سنوات قليلة وذلك بشهادة منظمة الصحة العالمية، موضحا أن النظام الصحي معقد للغاية ويمثل تحديا كبيرا أمام أي منظومة سياسية، بسبب ما عاناه من إهمال وتهميش على مدار السنوات الماضية.

نويصر: النظام الصحي معقد للغاية

وأشار إلى أن القيادة السياسية تسعى إلى زيادة معدلات تقديم الخدمات الطبية وتطوير المنظومة الصحية في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الدولة المصرية شرعت في إطلاق مبادرات صحية ناجحة ومتنوعة على مدار الـ10 سنوات الماضية، رغم محدودية القدرات الاقتصادية وما فرضته التداعيات العالمية من أعباء مالية، حيث بلغ إجمالي الخدمات الصحية لأكثر من 145 مليون خدمة استفاد منها 90 مليون مواطن، وذلك بهدف دعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم.