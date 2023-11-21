عضو «صحة النواب»: نصطف خلف القيادة لمواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين

أكدت الدكتورة مرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنّ مجلس النواب شهد انعقاد جلسة تاريخية لمجلس النواب بخصوص خطط الحكومة لمواجهة مخططات التهجير القسري للفلسطينيين، وتحديدًا سكان قطاع غزة إلى سيناء، مشددة على أنّ النواب أكدوا اليوم بكل حسم ووضوح للعالم أجمع أنّ الشعب المصري بكافة طوائفه يصطف خلف قيادته في مواجهة خطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وأشارت إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يضغط بكل قوة على الإخوة الفلسطينيين بالحرب الغاشمة، والتعدي على كل الأعراف الإنسانية والأخلاقية، للضغط عليهم وإزاحتهم إلى الجنوب ومن ثمّ للحدود المصرية، وتهجيرهم للداخل المصري، مما يعد تصفية للقضية الفلسطينية، واعتداء على التراب المصري الوطني واستقلاله.

نقف ضد مخططات التهجير

وشددت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، على أنّ مصر بقيادتها المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعبها ومؤسساتها الوطنية تقف صفًا واحدًا ضد كل تلك المخططات، والأهداف المبيتة لتفريغ القضية، ونقل الصراع إلى الأراضي المصرية، مُهددةً استقرارها واستقلال أراضيها.

لا نبخل على الإخوة الفلسطينيين

وأوضحت عبد العظيم، أنّ مصر لا تبخل بجهد على الإخوة الفلسطينيين، ومد يد العون بالمساعدات الإنسانية والطبية، وشد أزرهم في تلك الحرب، والحفاظ على قضيتهم ورفض تصفيتها بتهجير الفلسطينيين، وهو ليس بجديد عليها، قائلةً إنّ المصريين كانوا دائمًا وسيظلون حريصين على الحفاظ على القضية الفلسطينية، وحق أبنائها في إقامة دولة مستقلة.

وأضافت أن المصريين جميعًا شعب ونواب وقيادة سيظلون حريصين على استقلال التراب الوطني المصري، وسيحافظون عليه، وسيفدونه بأرواحهم إذا لزم الأمر.