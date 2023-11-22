رئيس «صحة النواب»: تحديد أعمار المتبرعين لعمليات زراعة الأعضاء قرار صحيح

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بشأن تحديد أعمار المتبرعين لعمليات زراعة الأعضاء قرار صائب، موضحاً أن القرار جاء نتيجة إجراء تعديل بسيط في اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء في مصر و ذلك بناء على طلب اللجنة القومي لزراعة الأعضاء.

قانون زراعة الأعضاء

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن اللجنة طلبت بضرورة البدء في اختيار المراكز بمختلف المحافظات التي ستجرى فيها عمليات زرع الأعضاء من المتبرعين حديثي الوفاة .

وقال حاتم، إن قانون زراعة الأعضاء موجود ولائحته التنفيذية موجودة وتم إقراره، والحكومة ستبدأ التطبيق خلال الفترة المقبلة عن طريق العليا لزراعة الأعضاء .

ولفت رئيس لجنة الصحة إلى أن الدولة المصرية تخطو بخطي متسارعة نحو تعديل لوائح العمل و القوانين الخاصة بضبط القطاع الصحي و تطويره، ولعل مانشاهده خلال السنوات الأخيرة من إنجازات في القطاع الصحي خير دليل على الاهتمام و الطفرة التي حظي بها .