عاجل.. صدمة لاعبي الأهلي بعد الخصومات المالية من الإدارة

تلقى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التحويلات البنكية الخاصة برواتب شهر نوفمبر الجاري، وذلك قبل خوض الفريق مواجهة سموحة المقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة للدوري.

وعلم «الوطن سبورت» أن رواتب لاعبي الأهلي شهدت خصومات كبيرة بسبب تغريم اللاعبين وفقًا للوائح بعد خسارة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري وتوديع بطولة الدوري الأفريقي من نصف النهائي.

ولم تشهد رواتب لاعبي الأهلي أية مكافآت أو زيادات في الدفعات الخاصة بشهر نوفمبر بسبب الإخفاق في النتائج طوال الفترة الماضية، وآخرها في الدوري بالتعادل أمام الجونة، إذ كان من المقرر صرف مكافآت إجادة لتحقيق 5 انتصارات متتالية إلا أن التعادل أمام الفريق الساحلي تسبب في عدم صرف مكافآت خاصة بالدوري.

الأهلي يفوز في 4 مباريات في الدوري ويفقد نقطتين فقطوخاض النادي الأهلي في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز، 5 مباريات، حقق الفوز في 4 منها أمام كلا من المصري وسيراميكا والإسماعيلي والمقاولون العرب، بينما تعادل أمام الجونة.

ويستعد الأهلي غدًا الثلاثاء لمواجهة سموحة، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد المقاولون العرب، في إطار مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري.