موعد إعلان 23 ألف فائز في الحج السياحي 2024.. 40 يوما باقية

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن موعد قرعة الحج السياحي 2024 التي ستجرى لاختيار نحو 23 ألف فائز بفرصة الحج من بين المتقدمين للقرعة ستكون يوم 6 يناير المقبل، لافتا إلى أن الـ23 ألف فائز بفرصة الحج السياحي سيكون منهم 83% من المتقدمين للبرامج الاقتصادية (البري - الإقتصادى طيران)، و17% من المواطنين المتقدمين لبرامج الحج فئة الـ5 نجوم.

أخر موعد لتسجيل اسماء المواطنين المتقدمين لـ الحج السياحي 2024

وأضاف الغمري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أخر موعد لتسجيل أسماء المواطنين المتقدمين لبرامج الحج السياحي 2024، سيكون يوم 4 يناير المقبل، لافتا إلى أن كافة المتقدمين لقرعة الحج السياحي لابد أن يدفعوا مبالغ كرسوم لجدية الحجز كشرط لتسجيل أسمائهم ضمن المتقدمين للقرعة، موضحا أنّ رسوم جدية الحجز للمتقدمين لبرامج الحج الاقتصادية تبلغ 20 ألف جنيه، فيما تبلغ رسوم جدية الحجز للمتقدمين لبرامج الحج السياحي 5 نجوم 60 ألف جنيه.

إنتهاء كافة إجراءات الحج قبل يوم 25 فبراير2024

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنّ الفترة ما بين فتح باب تسجيل أسماء المتقدمين لبرامج الحج السياحي 2024 وموعد الغلق كافية جدا لتقوم الشركات بتسويق البرامج بشكل جيد ،لافتا إلى أنّ كافة إجراءات الحج لهذا العام لابد أن تننهى قبل يوم 25 فبراير 2024.