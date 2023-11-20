«السياحة»: إعلان الفائزين في قرعة الحج السياحي يوم 6 يناير المقبل

أعلنت وزارة السياحة والآثار أنها ستجرى قرعة إلكترونية علنية لاختيار نحو 23 ألف مواطن للفوز بفرصة الحج من بين المتقدمين لبرامج الحج السياحي لهذا العام، وذلك يوم 6 يناير 2024 الموافق يوم 24 جمادى الثانى من العام الهجري الحالي.

موعد رد رسوم جدية الحجز لمن لم يوفق فى القرعة

وقال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ المواطنين الذين لن يوفقوا في قرعة الحج السياحي التى ستجري مطلع العام المقبل سيتم رد مبالغ جدية الحجز التي دفعوها عند تسجيل الأسماء، والمقدرة بنحو 60 ألف جنيه للمتقدمين لبرامج الحج فئة الـ5 نجوم، و20 ألف جنيه للمتقدمين لبرامج الحج الاقتصادية (البري- الاقتصادى طيران) وذلك بعد نحو شهر من إجراء القرعة.

باقات الحج الجديدة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيسمح للمواطنين الذين لم يوفقوا في قرعة الحج السياحي لهذا العام بالتقدم لباقات الحج دون قرعة والتي تنظمها شركات السياحة المصرية للمرة الأولى هذا العام، لافتا إلى أنّ كافة المتقدمين لباقات الحج الجديدة سيفوزون بفرصة الحج دون دخول قرعة.