هل هناك فارق بين برامج الحج السياحي والباقات الجديدة؟.. «السياحة» توضح

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة المصرية تنظم هذا العام صنفين مختلفين من برامج الحج.

ولفت إلى أن الصنف الأول هو برامج الحج السياحي والتي خصصت له الحكومة نحو 23 ألف تأشيرة الحج، إذ يدخل كافة المواطنين المتقدمين لتلك البرامج قرعة إلكترونية لاختيار الفائزين من بين المتقدمين، كما تخضع تلك البرامج للضوابط العامة للحج المصري وأيضا ضوابط وزارة السياحة والآثار.

باقات الحج دون قرعة

وأضاف لـ«الوطن»، أن الصنف الثاني من البرامج التي تنظمها شركات السياحة فهي باقات الحج دون قرعة وهي البرامج التي لا تخضع للضوابط العامة للتقدم للحج السياحي، كما يفوز كافة المتقدمين لتلك البرامج دون الدخول في قرعة، إضافة إلى أنه لا توجد أية شروط أو قيود على تقدم المواطنين لتلك الباقات، عكس الصنف الأول والذي يحظر تقدم من أدى الحج قبل ذلك إلى قرعة الحج السياحي خلال العام الجاري.

أسعار برامج باقات الحج دون قرعة

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن هناك فرقا جوهريا في الأسعار بين الصنفين، إذ أن برامج الحج السياحي التي يجرى اختيار الفائزين بها عبر قرعة إلكترونية يكون سعرها أقل بكثير من باقات الحج دون قرعة، كما أن شريحة المواطنين المستهدفين من كل صنف مختلفة ففي الوقت الذي تكون الفئة المستهدفة من باقات الحج دون قرعة هم الفئة ذوي الدخل المرتفع، فإن برامج الحج السياحي تستهدف المواطنين متوسطي الدخل.