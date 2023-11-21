أسعار الحج السياحي 2024.. الـ5 نجوم يقترب من 500 ألف جنيه

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أسعار برامج الحج السياحى للعام الهجري الحالي 1445، ضمن ضمن الضوابط المنظمة للحج لهذا العام، والتي بدأت من 191 ألف جنيه وانتهت بـ450 ألف جنيه دون احتساب سعر وسيلة النقل، لافتة إلى أنّ تلك الأسعار قد تشهد تغيرا حال وجود زيادة من السعودية شريطة موافقة اللجنة العليا للحج السياحي التابعة للوزارة مع إحاطة وزير السياحة بما يطرأ من تعديل فى الأسعار.

وحددت وزارة السياحة والآثار أسعار الحج السياحي لهذا العام والتي جاءت على النحو التالي:

أولا: أسعار الحج السياحي مستوى الـ5 نجوم

مقسم لمستويان هما:

1-المستوى الأول: يسكن فيه الحجاج في فنادق صف أول مباشر على الحرم المكي، وبمسافة لا تبعد عنه أكثر من 250 مترا، وبلغ سعره 450 ألف جنيه دون تذاكر الطيران.

2- المستوى الثانى: يسكن فيه الحجاج بفنادق صف ثاني من الحرم المكي، تبعد عنه مسافة تتراوح بين 250 و1250 مترا بتكلفة 390 ألف جنيه دون سعر تذكرة الطيران.

ثانيا: أسعار الحج الاقتصادى طيران

تم تقسيمه لـ 3 مستويات هي:

1- المستوى الأول: اقتصادى طيران تحسين سكن 4 أو 5 نجوم، والذي يقيم فيه الحاج جزء من إقامته بمكة المكرمة في فنادق تبعد من 250 مترا وحتى 750 مترا عن الحرم المكي، وبلغ سعره 226 ألف جنيه دون سعر تذكرة الطيران.

2- المستوى الثاني: اقتصادى طيران تحسين سكن 5 نجوم، ويقيم فيه الحاج جزء من إقامته في مكة بفنادق لا تبعد أكثر من 250 مترا عن الحرم المكي، وبلغ سعره 230 ألف جنيه دون سعر تذكرة الطيران.

3- المستوى الثالث: إقامة بفنادق مكة المكرمة، ويقيم فيه الحجاج طوال فترة إقامتهم بمكة المكرمة بفنادق لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 1750 متر، وبلغ سعره 260 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

ثالثا: أسعار الحج البرى

تم تقسيمه لـ 3 مستويات وهي:

1- المستوى الأول: البرى تحسين سكن 4 أو 5 نجوم والذي يقيم فيه الحاج جزء من إقامته بمكة المكرمة في فنادق تبعد من 250 مترا وحتى 750 مترا عن الحرم المكي، إذ بلغ سعره 191 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة العبارة.

2- المستوى الثانى: بري تحسين سكن 5 نجوم، ويقيم فيه الحاج جزء من إقامته بمكة في فنادق لا تبعد أكثر من 250 مترا عن الحرم المكي وبلغ سعره 195 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة العبارة.

3- المستوى الثالث: ويقيم فيه الحجاج طوال فترة إقامتهم بمكة المكرمة بفنادق لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 1750 مترا وبلغ سعره 225 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة العبارة.