كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر «أون لاين»

كشفت شركة توزيع الكهرباء شمال الدلتا، التابعة للشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة، عن طريقة دفع فاتورة الكهرباء لعملائها، إذ يرغب العملاء في معرفة الآليات التي يجب اتباعها لسدادها.

وأتاحت وزارة الكهرباء إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2023 لشهر نوفمبر، التي تشمل محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ الواقعة بنطاق شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

وخلال السطور التالية تستعرض طرق الاستعلام ودفع فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2023، وذلك في إطار الخدمات التي يقدمها «الوطن» للمواطنين.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2023

حددت شركة كهرباء شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الرابط التالي للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر نوفمبر 2023 من خلال هذا الرابط الخاص بها.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشمال الدلتا 2023

1- يقوم المشترك بالدخول إلي موقع شركة كهرباء شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء من هنا.

2- يختار أيقونة «الاستعلام عن الفواتير» ثم يقوم بكتابة المعلومات التالية:-

- اختيار اسم المحافظة التي يسكن بها المشترك.

- اختيار اسم هندسة الكهرباء التي يتبعها.

- يقوم باختيار المنطقة التابع لها.

- يقوم بإدخال رقم الحساب الخاص بك.

- يضغط على كلمة الاستعلام عن الفواتير.

- استكمال إجراءات الدفع.