أتاحت الشركة القابضة للكهرباء، عدة طرق للاستعلام عن فاتورة الكهرباء، بينها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف، لتسهيل التعرف على قيمة الاستهلاك الشهري وفاتورة الكهرباء للمشتركين.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف لشهر نوفمبر2023، وفقًا لما أعلنته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2023 عن طريق الهاتف

الخطوة الأولى: يبدأ الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف من خلال زيارة رابط تسجيل الدخول للاستعلام عن الفاتورة، على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء.

الخطوة الثانية: يقوم المشترك بالضغط على قسم الخدمات.

الخطوة الثالثة: تحديد المحافظة الموجود بها العداد.

الخطوة الرابعة: تحديد اسم المركز أو الحي التابع له.

الخطوة الخامسة: يقوم المشترك بإدخال الاسم ورقم العداد الخاص به، الذي يتكون من 10 أرقام.

الخطوة الأخيرة: الضغط على «استعلام».

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق تطبيقات الهاتف

1- تطبيق My Fawry على الهاتف «App Store - Play Store».

2- 10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

- عن طريق محافظ شركات المحمول، المتاحة على «App Store - Play Store».