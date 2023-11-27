البورصة تحقق 23 مليار جنيه مكاسب سوقية في منتصف تداولات اليوم

ارتفعت المكاسب السوقية للبورصة إلى 23 مليار جنيه في منتصف تداولات جلسة اليوم الاثنين، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 2.17% عند مستوى 25848.26 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.88% عند مستوى 5136.35 نقطة.

أخبار البورصة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.12% عند مستوى 7549.7 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 2.3 مليون جنيه عبر التداول على 752.2 مليون سهم، وجرى تنفيذ 65.340 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 23 مليار جنيه في منتصف التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.725 تريليون جنيه.

نشاط تداولات البورصة

وتشهد البورصة نشاطا ملحوظا في أداء المؤشرات خلال الفترة الحالية، إذ حققت أرقاما قياسية على مستوى المؤشرات وقيم وأحجام التداولات، ليعود ذلك على رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة، ويحقق مستويات تعامل تخطت تريليون جنيه.

وارتفعت مؤشرات البورصة بنسبة 77% منذ بداية العام الجاري، إذ بدأت هذا العام عند مستوى 11 ألفا و500 نقطة لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 25 ألفا و853 نقطة، وهو مستوى تاريخي.