سقوط أمطار على الإسكندرية اليوم وتخصيص خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تجدد سقوط الأمطار اليوم على محافظة الإسكندرية، وذلك بسبب استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة في سماء عروس البحر المتوسط.

وأكدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان، استمرار تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على المحافظة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع استمرار ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط.

استمرار الطوارئ في الإسكندرية

وعليه، أعلنت صرف صحي الإسكندرية، استمرار العمل وفقًا لخطة الطوارئ للتعامل مع الأمطار المتوقعة خلال الساعات القادمة، مع إجراء المتابعة والتحديث بشكل لحظي.

من جهته، أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، متابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحًا أنه تم رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع هذا الأمر.

أرقام الطوارئ في الإسكندرية

ومن الجدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.