محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، بديوان عام المحافظة، اليوم الاثنين، وفد الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، واللواء حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء محمد سليم، رئيس الإدارة المركزية لأقاليم الهيئة، وأمير البرنس، مدير عام إدارة تراخيص الدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية.

افتتاح فرع الهيئة العامة للتنمية

وأشار محافظ كفر الشيخ، في بيان له، إلى أنه سوف يجري افتتاح فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لبحث عدد من محاور دعم التنمية الصناعية، والتوسع في الأنشطة الصناعية التنموية والإنتاجية المختلفة، وتطوير المناطق الصناعية ورفع معدلات التنمية بالمحافظة، وزيارة عدد المصانع بمنطقة بلطيم الصناعية.

يذكر أن المنطقة الصناعية ببلطيم في محافظة كفر الشيخ، تشهد إقامة العديد من المشروعات الصناعية، التي توفر العديد من فرص العمل للشباب في المشروعات المتنوعة كافة، كما أنها تساهم في دفع عجلة التنمية الصناعية بمصر.