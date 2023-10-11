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فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق في بلطيم.. اعرف الأماكن والمواعيد

كتب:

مصطفى عنز
10:50 ص | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
قطع الكهرباء غدا

قطع الكهرباء غدا

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة بلطيم في كفر الشيخ برئاسة هيثم عطية، فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمصيف بلطيم غدا الخميس، بالتنسيق مع شبكة الكهرباء.

فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمصيف بلطيم

وذكرت الوحدة المحلية، في بيان لها، أنّه سيتم فصل التيار الكهربائي غدا الخميس 12 أكتوبر 2023، عن مناطق الأمل، والسلام، والزهراء، بمصيف بلطيم بدايةً من الساعة التاسعة وحتي الساعة الثانية ظهرا، للقيام بأعمال الصيانة الدورية بمحطة كهرباء الأمل.

إجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة

وتوجهت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدةً المواطنين والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

مدينة مصيف بلطيم

وتضم مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط.

 

 

 

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