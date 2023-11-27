الإعلامية ريهام السهلي: لم أشعر بتمييز خلال عملي إلا في عهد الإخوان

أكدت الإعلامية ريهام السهلي، رئيس شبكة قنوات dmc، أنها لم تتعرض لأي تمييز بسبب جنسها خلال مسيرتها المهنية، مشيرة إلى أنها تسعى دائما إلى تقديم عملها على أكمل وجه، مسترشدة بضميرها وبذل قصارى جهدها.

وأضافت خلال كلمتها في جلسة «جدار الاستحقاق: المرأة العربية في الصحافة» ضمن فاعليات اليوم الثاني لمنتدى مصر للإعلام، فى نسخته الثانية، والذي يقام تحت عنوان «عالم بلا إعلام»: «أبذل قصارى جهدي في عملي لأنني أثق في من منحني هذه الفرصة، ولم أشعر أبدًا أن كوني سيدة يؤثر على معاملتي، فمن يفعل ذلك هو شخص سيء يرى في المرأة نقصًا، وأنا لا أؤمن بتصنيف الناس إلى رجال ونساء».

وتابعت: «سنة واحدة فقط في حكم الإخوان شعرت بأن الضيف الإخواني تحديدا يتعامل معي على إني سيدة، وأحد نواب الإخوان كان معي على الهاتف وهناك جدال ونقاش أعتقد كان له علاقة بالمرأة وكيف يتعامل معها الإخوان، فقالي ليس لدينا تمييز ضد المرأة بدليل إني بظهر معاكي في البرنامج على الرغم من أنكي سافرة، وقلت له بشكرك لأنك تتخلى عن مبادئك لكي تظهر معي، وأنك لست متمسكا بمبدئك».