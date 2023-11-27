أرخص منافذ بيع السكر في الإسماعيلية.. الأسماء والعناوين

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة عن أماكن منافذ لبيع السكر داخل مدينة الإسماعيلية وفي مركز القنطرة غرب بأسعار مخفضة عن المحال التجارية ضمن المبادرة التي تم إطلاقها للحد من غلاء الأسعار.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ إنه تم تحديد 13 منفذ بيع ما بين حكومي وخاص لبيع السكر بأسعار مخفضة للجمهور يصل إلى 27 جنيها للكيلو الواحد بالتزامن مع ارتفاع الأسعار في بعض المحال التجارية.

أماكن بيع السكر المخفض في مركز الإسماعيلية

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية عن 4 منافذ بنطاق مركز الإسماعيلية هم: (ماركت ناجح في قرية أبو عطوة، ومنفذ أبو زيد في قرية أبو عطوة وماركت سيد سليمان بقرية أبو عطوة، ومنفذ ياسر غريب على طريق الإسماعيلية السويس الزراعي قرب قرية الضبعية).

أماكن بيع السكر المخفض في القنطرة غرب

كما حددت الشبكة الوطنية للطوارئ 9 منافذ ومحال تجارية في القنطرة غرب لبيع السكر بأسعار مخفضة ضمت، "ماركت نور الشام، ومنفذ إيهاب مطر، ومنفذ حسن سند، ومنفذ سبد مطر داخل مدينة القنطرة غرب".

كما أعلنت عن منافذ حمادة أبو عيسي ومنفذ منصور العلاف ومنفذ سلامة الدولي ومنفذ حاتم أبو خليفة في قرية أبو خليفة التابعة القنطرة، إلى جانب منفذ أحمد سالم في منطقة كيلو 17 في القنطرة غرب.