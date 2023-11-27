أشرف زكي عن رحيل طارق عبد العزيز: فقدنا فنانا وإنسانا صاحب أخلاق حميدة

حرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على حضور جنازة الفنان طارق عبد العزيز، التي أقيمت بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

وقال أشرف زكي فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إننا فقدنا فنان صاحب تاريخ فني كبير، وإنسان جميل ذو أخلاق حميدة، وصاحب خير كثير.

أبرز حضور جنازة طارق عبد العزيز

وحضر منذ قليل جنازة طارق عبد العزيزعدد كبير من الفنانين، أبرزهم شريف منير، علاء مرسي، عمرو عبد الجليل، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، داليا مصطفي، لقاء سويدان، محمد هنيدي، جمال العدل، حمادة هلال، أيتن عامر، محمد رضوان، نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

وفاة الفنان طارق عبد العزيز

وكان الفنان طارق عبد العزيز الذي يبلغ من العمر 55 عامًا، تعرض لوعكة صحية شديدة أثناء تصوير مشاهده بمسلسل بقينا اتنين، بطولة الفنان شريف منير، والفنانة رانيا يوسف، وتم نقله لأحد المستشفيات وتوفى داخل قسم الرعاية المركزة.