المنتج جمال العدل من جنازة طارق عبد العزيز: «كان جميل وطيب وجدع»

تقام حاليا صلاة الجنازة على الفنان طارق عبد العزيز، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وحضر المنتج جمال العدل، منذ قليل، وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «طارق عبد العزيز كان شخص جميل وطيب وجدع، واشتغل معايا في فيلم أصحاب ولا بيزنس».

ووصل جثمان الفنان طارق عبد العزيز، إلى مسجد الشرطة، ورافق الجثمان الفنان أحمد خالد صالح، وزوجته الفنانة هنادي مهنا.

وفاة الفنان طارق عبد العزيز

وغيب الموت الفنان طارق عبد العزيز، مساء أمس، بعد تعرضه لأزمة صحية مفأجاة، داخل لوكشين تصوير مسلسل «وبقينا اتنين»، ونقل إلى المستشفى، وتوفي هناك.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على نعي طارق عبد العزيز، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اذ كتب فتحي عبد الوهاب: «الله يرحمك يا طارق ويصبر حبايبك»، وكتب عصام السقا: «ربنا يرحمك ياطارق ويغفرلك ويصبر أهلك وكل حبايبك».