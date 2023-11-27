محمد هنيدي وأشرف زكي يشاركان في صلاة الجنازة على طارق عبد العزيز

وصل الفنان محمد هنيدي، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إلى مسجد الشرطة فى منطقة الشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة على الراحل طارق عبد العزيز.

محمد هنيدي في جنازة طارق عبد العزيز

وظهر محمد هنيدي بوجه حزين، وظل يردد: «لاحول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمك يا طارق».

وفاة طارق عبد العزيز

وغيب الموت طارق عبد العزيز، مساء أمس، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجاة، داخل لوكشين تصوير مسلسل «وبقينا اتنين».

وعن لحظة وفاته، أوضحت نهال عنبر عضو نقابة المهن التمثيلية، أنه توفي خلال تأدية عمله بعد خضوعه لعملية قلب خطيرة منذ فترة قصيرة، مؤكدة متابعتها المستمرة له قبل أيام من وفاته، وفي آخر مكالمة معه، حذرته من التدخين المستمر.