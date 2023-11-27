أمريكيون يهود يدعمون أهالي غزة.. ماذا حدث على جسر مانهاتن؟

دمار كبير وخسائر عدة تعرض لها قطاع غزة، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية من قبل قوات الاحتلال الإسرئيلي في 7 أكتوبر الماضي، ما جعل قلوب العالم تتعاطف مع أهالي القطاع بأشكال مختلفة، سواء من خلال رسم لوحات فنية تصف المأساة التي يعيشون بها، أو مسيرات تضامنية في مختلف دول العالم.

وعلى الرغم من تطبيق الهدنة الإنسانية التي قد يكون موعد انتهائها اليوم، إلا أن المسيرات التضامنية لوقف إطلاق النار على أهالي غزة، لا زالت مستمرة، إذ تظاهر مجموعة من اليهود في وقفة تضامنية دعما لغزة، على جسر مانهاتن في نيويورك، احتجاجًا على جرائم حرب الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً لما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

مسيرة لدعم غزة

وطالب المتظاهرون بوقف إطلاق النار في غزة، وارتدوا ملابس سوداء وقبعات، وهتفوا: «نيويورك تقول لا للحرب»، كما علقوا لافتة دونوا عليها «دعوا غزة تعيش».

مدة المظاهرات في أمريكا

استمرت المظاهرة لمدة 4 ساعات تقريبًا، ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتظاهر فيها المواطنون في أمريكا لدعم أهالي غزة، إذ هاجموا من قبل، مبنى الكابيتول ومحطة جراند سنترال وتمثال الحرية.

وتضامن الشعب الأمريكي أيضًا من قبل، مع غزة في مسيرات ضخمة للتعبير عن جرائم الاحتلال الإسرئيلي في القطاع، إذ ارتدى الأشخاص أقنعة ودفعوا أمامهم كراسي متحركة تحمل على متنها فساتين زفاف ملطخة بالدماء، تجسد الفتيات اللاتي استشهدن قبل حفل زفافهن بأيام، وأيضًا مجسمات أطفال لا تظهر ملامحهم من الدماء، للتعبير عن قتل الأطفال في فلسطين.