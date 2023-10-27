منشورات بالضفة الغربية تتوعد الفلسطينيين بنكبة جديدة: لديكم فرصة أخيرة للرحيل

منشورات مجهولة تم توزيعها في الضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تهدد الفلسطينيين وتتوعدهم وتطلب منهم ترك منازلهم وأراضيهم والهجرة القسرية إلى الأردن، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ووفق الصحيفة الإسرائيلية، جاء في نص المنشور: «منظمة السفاحين حماس الداعشية الإبليسية الساعين في الأرض فسادا ارتكبت أكبر خطأ تاريخي، معلنة الحرب علينا، تذبح أطفالا وشيوخا وتسبي العجائز والرضع وتبقر بطون الحوامل النساء وتغتصبهم، أردتم نكبة مثيلة بـ1948 ووالله ستنزل على رؤوسكم الطامة الكبرى قريبا».

ويضيف المنشور: «لديكم آخر فرصة للهروب إلى الأردن بشكل منظم، بعدها سنجهز على كل عدو وسنطردكم بقوة من أرضنا المقدسة التي كتبها الله لنا والذي أمرنا بعدم الارتداد عنها مهما صار لتتم علينا كلِمَة رَبّنَا الْحُسْنَى بِمَا صبرنا معكم».

ويختتم المنشور محذرا «احملوا أغراضكم فورا وارحلوا من حيث ما أتيتم.. إننا لقادمون».

المنشورات التي وُزعت في الضفة الغربية، تأتي ضمن مخطط التهجير القسري للفلسطينيين، لتصفية القضية على حساب مصر والأردن، لكن الدولتين أعلنتا وقوفهما الحاسم لمواجهة هذا المخطط.

وأعلن كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، رفضهما تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، حتى يتمكن الاحتلال الإسرائيلي من السيطرة عليها.

وهو ما أكدت عليه مصر أيضا في الأمم المتحدة، حين تحدث مندوبها، السفير أسامة عبد الخالق، عن أن التهجير القسري لسكان قطاع غزة مرفوض، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع وتحرك المجتمع الدولي لحماية المدنيين.

وأكد رفض مصر لمحاولات التهجير القصري للفلسطينيين: «لا للتهجير القسري للفلسطينيين في غزة سواء داخليا أو خارجيا، ونطالب بضرورة تفعيل الحماية الدولية للفلسطينيين، فسياسات الحصار والتجويع لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين، وأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني يتعين مجابهتها بالحزم والتأكيد على رفضنا القاطع لها».