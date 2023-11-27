وزير العمل: ملف تمكين المرأة على رأس أولويات أجندة القيادة السياسية

قال وزير العمل حسن شحاتة، إن القيادة السياسية، تضع ملف تمكين، ومشاركة المرأة في التنمية، على رأس أولوياتها، وأن الجمهورية الجديدة تُبنىّ الأن بسواعد أبنائها من الرجال والنساء، وأن مواد في الدستور، والتشريعات المعنية بهذا الملف، تُقنن حقوق المرأة ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الإثنين في احتفالية تَخرُج الدفعة الأولى من برنامج بناء قدرات 103 سيدات من محافظة بني سويف، وذلك من بين 300 سيدة وفتاة مُستهدفة من أبناء محافظات: القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وبني سويف، وتدريبهن على مهارات العمل والتوظيف، في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والبرنامج الإقليمي المُشترك مع منظمة العمل الدولية لتعزيز العِمالة المنتجة، والعمل اللائق، بالتعاون مع الوكالة السويدية للتنمية الدولية، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، وشركة قُدرة للتطوير والحلول التكنولوجية للتعليم.

وأضاف «شحاتة»، أن وزارة العمل تمتلك من المُقومات، والأدوات التي تؤهلها للاستمرار في تنفيذ خططها نحو المزيد من التمكين للمرأة، بل ودمج المرأة في سوق العمل، بعد تدريبها وتوعيتها على المهن التي يحتاجها سوق العمل، تعاونًا مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، مؤكدًا أن ملف تمكين المرأة على رأس أولويات أجندة القيادة السياسية.

103 سيدات في احتفالية تخرج الدفعة الأولى من بناء القدرات

وأشار الوزير إلى أن السيدات أثبتن أن المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع، وبدونها لا يستطيع الرجل وحده أن يُكمِل المسيرة، خاصة بعد أن وجدت دعم من القيادة السياسية التي جعلت الاهتمام بالمرأة هو أهم أهدافها، مضيفًا أن تَخَرُجّ الدفعة الأولى من هذا البرنامج التدريبي، يُعتبر ثمرة من ثِمار التعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، فيما يخص تنمية مهارات المرأة العاملة، ودمجها في سوق العمل، وهو التعاون الذي تحرص وزارة العمل على التركيز عليه وتعزيزه خلال الفترة الراهنة.

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