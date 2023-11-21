عضو بـ«الأعلى لتنظيم الإعلام»: نتمنى زيادة مساحة تمكين المرأة في الإعلام

قالت الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنها تشرفت باختيارها عضوا بتعيين من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة الى أنّ الرئيس داعم للمرأة وتمكينها.

مناصب إعلامية للمرأة

وأضافت رانيا هاشم، خلال كلمة لها في الندوة التي تنظمها نقابة الإعلاميين تحت عنوان «ماذا يريد الإعلاميين من الرئيس القادم» أنه مطلوب من الرئيس القادم أنّ يكون هناك مناصب إعلامية للمرأة، موضحة أنّه من حق المرأة أن تكون موجودة في الفترة المقبلة وأنها تتمنى أن تحظى بنسبة أكبر مثلها مثل الرجل.

اتساع مساحة المرأة في المجال الإعلامي

وشددت الإعلامية رانيا هاشم على أنه من حق المرأة أن تحصل على دعم أكبر وأن تتاح لها الفرصة للتطوير مع التقييم المستمر، وأن تحصل على مساحة أوسع في المناصب الإعلامية جنبا إلى جنب مع الرجل في إطار المساواة بين الجنسين خاصة أنها حققت نجاحات بالفعل.