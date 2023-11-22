محافظ أسوان يتابع فعاليات تدريب «المرأة تقود».. تمكين اقتصادي واجتماعي

شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فعاليات البرنامج التدريبي «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يهدف إلى تمكين المرأة المصرية في جميع المجالات، وذلك تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدم اللواء أشرف عطية شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب، بقيادة الدكتورة رشا راغب، على جهودها في توفير فرص تدريبية حقيقية للمرأة والشباب، بهدف تمكينهم وتطوير قدراتهم القيادية من خلال البرامج التدريبية المتقدمة.

المحافظ يشيد بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب

وأكد أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تلعب دورًا مهمًا في تأهيل القيادات الواعدة في جميع قطاعات العمل العام، كما تُعَد رمزًا للعلم والتعلم والفكر والتنوير في مصر.

من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، أن البرنامج التدريبي «المرأة تقود في المحافظات المصرية» يستهدف 100 سيدة في أسوان، ويشترط أن تكون حاصلة على مؤهلات عليا وتتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا بينما يشمل البرنامج العاملات في القطاع العام والخاص، ومديريات الخدمات، ورائدات الأعمال، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأي سيدة تنطبق عليها الشروط المتعلقة بالعمر والمؤهل الدراسي.

التدريب يستغرق نحو 3 أسابيع

وأشارت إلى أن فترة التدريب ستستمر لمدة 3 أسابيع، وبعد ذلك سيتم منح المتدربات شهادات إتمام الدورة التدريبية من الأكاديمية الوطنية للتدريب.