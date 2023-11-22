حازم عمر: حزب الشعب الجمهوري يستعد لخوض انتخابات الرئاسة منذ إنشائه

قال المهندس حازم عمر المرشح لانتخابات المصرية 2024، إن حزب الشعب الجمهوري الذي يرأسه، يستعد لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية منذ إنشائه في 2012، وتم الإعلان عن الدفع بمرشح في 2015.

أهمية إكساب الكوادر بالخبرة

وأضاف عمر خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن رؤية الحزب كانت ترتكز على أن يثقل كوادره بالخبرة، ويطمئن لقدرته على تولي مسؤولية دولة مثل مصر، يتخطى تعداد سكانها 105 ملايين نسمة.

الشعب الجمهوري الثاني في أغلبية أعضاء البرلمان

وأوضح أن الحزب الآن، هو الثاني في أغلبية أعضاء البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشورى، وخاض انتخابات 2015، واستعد طيلة 5 سنوات حتى تمكن من الحصول على ثاني أغلبية في انتخابات 2020.