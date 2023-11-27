المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين: إسرائيل قتلت عائلات لا علاقة لها بفصائل

أعلن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين أنه جمع أدلة بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة، نقلا عن قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

قتل عائلات فلسطينية بأكملها

وأضاف المركز أنه سيتقدم بشهادات تثبت إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على قتل عائلات فلسطينية بأكملها، وأنها استهدفت أناسا لا علاقة لهم إطلاقا بحركة حماس.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، فى وقت سابق، إن ما يجرى بحق المستشفيات، والأطباء، والمرضى في قطاع غزة عدوان سافر، وجريمة نكراء، وإبادة جماعية بحق القطاع الصحي برمته، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وتساءلت الكيلة: «إلى متى ستبقى المستشفيات، بمن فيها من المرضى، والطواقم الطبية في غزة والضفة رهينة بيد آلة العدوان، والدمار، والاستهداف، والحصار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي دون رقيب أو حسيب، أو مساءلة أمام أنظار ومسامع المجتمع الدولي، علما أنه لا يوجد مستشفى في القطاع لديه القدرة على استيعابهم، وعلاجهم؟».