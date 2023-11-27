«حياة كريمة» بالمنيا تُسلم 69 مشروعا تنمويا للمواطنين

نظمت مؤسسة «حياة كريمة» في محافظة المنيا، احتفالية لتسليم مشروعات تنموية صغيرة، تحت عنوان «بيتك عمران»، ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي، بالتعاون مع جمعية الأورمان.

تسليم المستفيدين قروض بدون بفائدة

وحضر الحفل الدكتور محمد محمود، نائب محافظ المنيا، وياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد عوف، مستشار مؤسسة «حياة كريمة»، للمتابعة الميدانية، وضياء أنور، مدير مؤسسة الأورمان بالمنيا، ومحمد سليم نائب مدير جمعية الأورمان، والمهندس أحمد سعيد، مدير ملف «حياة كريمة» بالقطاع الميداني للمؤسسة، والعقيد أحمد إسماعيل، مدير مكتب المؤسسة بالمنيا.

وتشمل المشروعات التنموية، 69 مشروعا صغيرا، وجرى تسليم المستفيدين قروضا بدون بفائدة، بقيمة إجمالية 30 ألف للمشروع الواحد، منها 15 ألف جنيه منحة لا ترد، و15 ألف ترد بلا فائدة.

وجرى توجيه الشكر للواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لاهتمامه بدعم مشروعات التمكين الاقتصادي، مؤكدا أن مبادرة «بيتك عمران» تأتي ضمن «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجا، خاصة أنها تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في القرى.

تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في القرى

وأشاد اللواء خالد عوف، مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعة الميدانية، بجهود مؤسسة الأورمان في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة المنيا.

وأوضح «عوف» أن مشروعات «بيتك عمران» تستهدف الشباب والمرأة المعيلة في القرى الأكثر احتياجا، مؤكدا أن هذه المشروعات ستساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين في القرى، وتوفير فرص عمل لهم.

من جانبه، قال ضياء أنور، مدير مؤسسة الأورمان بالمنيا، إن مشروعات «بيتك عمران» تشمل مشروعات تربية الدواجن والماشية، ومشروعات الصناعات الصغيرة والخدمات، مضيفا أن مؤسسة الأورمان ستتابع هذه المشروعات مع المستفيدين، للتأكد من نجاحها.

يشار إلى أن مبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019، بهدف تحسين حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجا بمصر.