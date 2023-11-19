فحص 141 حالة خلال قافلة طبية لـ«الأورمان» في قريتين جنوب بني سويف

أعلنت جمعية الأورمان، تنظيم قافلة طبية جديدة، بالتعاون مع المستشفى الجامعى ببني سويف، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 141 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقريتي ابسوج وكشكو بمركز الفشن فى محافظة بني سويف، تضمنت توفير العلاج والتحاليل بالمجان.

توفير العلاج والتحاليل بالمجان

وقالت الدكتورة انجى حسن، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى في بني سويف، في تصريحات صحفية، اليوم، إن القافلة تضمنت توقيع الكشف الطبي على 141 مريضا في جميع التخصصات، مع توفير العلاج والتحاليل الطبية بالمجان، إضافة إلى الإنتقالات إلى المستشفى والعودة.

جراحات عيون بالمجان

من جهته، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

تعدد أنشطة جمعية الأورمان في بني سويف

واوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة بني سويف نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.