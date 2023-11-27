عضو بـ«التحالف الوطني»: مصر لم تتأخر لحظة عن مساندة الشعب الفلسطيني

قال محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى لم تتأخر عن مساندة الشعب الفلسطيني، إذ أن القيادة السياسية والمجتمع المدني وعلى رأسه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي رسخت مبادىء الإنسانية في التعامل مع الأزمة، وحفظ محددات الأمن القومي.

إطلاق أكبر قافلة إغاثية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي أطلق يوم الخميس أكبر قافلة إغاثية لأهالينا فى قطاع غزة، بها أكثر من 8 آلاف طن ما بين مواد غذائية وطبية، ومستحضرات للأطفال، ومستخدمات خاصة بالعمليات.

تدمير البنى التحتية وتوقف المستشفيات عن العمل

وتابع: «الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، دمرت الكثير من البنية التحتية وتوقفت المستشفيات عن العمل تمامًا بسبب نقص فى الوقود، فكان من المهم مراعاة أن يكون هناك توازن في كل المواد المرسلة إلى غزة».