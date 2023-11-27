رئيس «هيئة الدواء»: نسعى لدخول سوق تصنيع المستلزمات الطبية

طالب الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية بضرورة إصدار قانون شامل لتنظيم المسؤولية الطبية بين الأطباء والصيادلة ومتلقي الخدمة.

قانون المسؤولية الطبية يحقق الانضباط للسوق المصري

وقال إنّ مشروع قانون المسؤولية الطبية سيعمل على تحقيق الانضباط للسوق المصري، مشيرا إلى أن 93% من الدواء يتم إنتاجه محليا، وهناك قاعدة كبيرة للدواء المصري داخل السوق الإفريقي.

وشدد رئيس هيئة الدواء المصرية على أن الشغل الشاغل لهيئة الدواء المصرية هو صناعة المستلزمات الطبية، التي تحتاج إلى عمل طويل باعتباره ملف من ملفات الصناعة والاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال رد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية على أسئلة عدد من أعضاء لجنة الصحة خلال الزيارة الميدانية التي تقوم بها لجنة الصحة في مجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم، لهيئة الدواء المصرية.

لجنى برلمانية تزور معامل هيئة الدواء المصرية

وأوضح رئيس الهيئة أنّ هناك خطوة لتدشين أبليكشن للدواء المصري يمكن للصيدلي والمواطن العادي الإطلاع عليه، وقامت اللجنة البرلمانية بزيارة للمعامل الموجودة داخل هيئة الدواء المصرية للاطلاع على وسائل التكنولوجيا الحديثة الموجودة.

وشارك في الزيارة البرلمانية الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، وأمين سر اللجنة كريم بدر حلمي، و12 عضوا باللجنة من بينهم الدكتورة إيناس عبد الحليم والدكتورة إيرينى سعيد، والدكتورة سهير عبد الحميد، وأحمد العرجاوي والدكتور محمود العزب، وجومنا لويس.