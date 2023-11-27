رئيس هيئة الدواء: مليار و167 مليون دولار حجم صادرات مصر من القطاع

أكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هناك مكاسب كبيرة حققتها الهيئة خلال العام الحالي، كاشفا عن أن الأرباح التي حققتها هيئة الدواء المصرية في ملف التصدير وصلت لنحو مليار و167 مليون دولار، وهذا الرقم هو حجم صادرات مصر من الدواء.

دور هيئة الدواء المصرية

أشار الدكتور تامر عصام، إلى أن هيئة الدواء المصرية أصبح لها 29 مقرا، بجميع المحافظات، وأصبح لنا اسم في القارة الأفريقية والشرق الأوسط.

وحرص رئيس هيئة الدواء المصرية، على استعراض دور الهيئة وذلك خلال الزيارة الميدانية التي يقوم بها وفد من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم للهيئة، حاليا.

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية الدور الذى تلعبه هيئة الدواء المصرية فى القطاع الصحي بمصر، وقال إن الهدف من الزيارة الميدانية قياس الأثر التشريعي للقانون المنظم لهيئة الدواء المصرية.

وتابع «حاتم»: «كان لدينا حلم كبير بإنشاء هيئة الدواء المصرية وقد تحقق، لكن نأمل أن يحس الشارع المصري بالدور الذي تلعبه هيئة الدواء المصرية».

الأزمة الاقتصادية العالمية

وشدد الدكتور أشرف حاتم، على أننا بحاجة إلى الفصل بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، وقال إن الدواء في مصر يسعر جبريا، وهو أمر طيب، لكن مع وجود نقص في أنواع الأدوية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، كان علينا البحث عن بدائل لهذا الأمر.

وطالب الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بالاستعانة بخريجي كليات الصيدلة دفعات 2019، 2020، 2021، وذلك لاستيعاب طموح هولاء الشباب وتدريبهم على أحدث النظم الموجودة داخل هيئة الدواء المصري.