«بنين أخميم» يحصد بطولة منطقة سوهاج لكرة السلة في المرحلة الثانوية

حصد معهد بنين أخميم بطولة المنطقة لكرة السلة بالمرحلة الثانوية، بينما حصل معهد أولاد خليفة على المركز الثاني في البطولة التي أقيمت تحت رعاية الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية، بمركز شباب النصر بحي راشد بسوهاج.

تشارك الفرق الفائزة في اختيار منتخب

واختتمت فعاليات البطولة، ومن المقرر أن تشارك الفرق الفائزة في اختيار منتخب يمثل منطقة سوهاج الأزهرية في بطولة القطاعات بمحافظة الأقصر، تمهيدًا للمشاركة في بطولة الجمهورية.

البدء في تنفيذ تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية

وكان قد أعلن، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، عن تنفيذ تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، لإثراء مهارات اللغة الإنجليزية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بجميع الإدارات التعليمية في بسوهاج، حيث انطلقت فعاليات النشاط من معاهد فتيات جرجا الإعدادي بقيادة عميدة المعهد أمل فاروق وبنين جرجا النموذجي عميد المعهد بإدارة جرجا التعليمية.