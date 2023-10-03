رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يلتقى 90 شيخا جديدا لعرض خطط العمل

عقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اجتماعًا مع شيوخ المعاهد الجدد، بمشاركة الطيب محمود دنقل مدير إدارة التنسيق.

استهل رئيس الإدارة المركزية اللقاء بتهنئة الحضور بذكرى المولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا المولى عز وجل، أن يعيدهما على مصر والعالم الإسلامي بالخير واليمن والبركات.

اللجان المتخصصة اختارت أفضل العناصر

أكد الدكتور أحمد حمادي لشيوخ المعاهد الجدد، أنه على دراية كاملة بأنهم على درجة من الكفاءة، تسمح لهم بشغل المنصب المرشحين له، خاصة أن وجودهم جاء بعد اختيارهم عقب اجتياز إجراءات التقدم وإجراء المقابلة الشخصية أمام لجان متخصصة، أوفدها قطاع المعاهد الأزهرية، مضيفًا أن هذا يدل على اختيار أفضل العناصر المتقدمة.

وشدد حمادي، على أهمية وخطورة دور شيخ المعهد في انتظام ونجاح العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه أحد أهم أركان التعليم الأزهري، معربًا عن ثقته في الحضور في تحقيق مستوى عال من الأداء التربوي بمعاهدهم.

نصائح لـ«الشيوخ» قبل العمل

واختتم رئيس المنطقة اللقاء بتوجيه العديد من النصائح لشيوخ المعاهد الجدد، كان من أهمها مراقبة الله سبحانه وتعالى والإخلاص في العمل والحرص على مصلحة التلاميذ والطلاب والاعتزاز بالانتماء للأزهر الشريف.

90 شيخا اجتازوا الاختبارات الشخصية

أوضح الطيب محمود مدير التنسيق أن إجمالي عدد شيوخ المعاهد الجدد، الذين اجتازوا اختبارات المقابلة الشخصية يصل لـ90 شيخ معهد، بمختلف المراحل والإدارات التعليمية بالمراكز، مؤكدًا أنه جرى الانتهاء من خطابات تسلمهم العمل لمباشرة مهام وظائفهم، عقب وصول قرار اجتيازهم المقابلة الشخصية.