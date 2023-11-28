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حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 28-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

سحـر المـكاوي
08:22 ص | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
برج الحوت

برج الحوت

يتميز مواليد برج الحوت بحبهم لأفراد أسرتهم وأصدقائهم والمحيطين بهم، كما يتميز مواليد برج الحوت بشخصيات شديدة الحساسية، ويمتلكون عاطفة جياشة فهم لا يستطيعون الحياة دون حب.

وتوضح السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 28-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الخبراء المختص بعلم الفلك. 

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 28-11-2023 على الصعيد المهني 

وفقا لحظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني، العمل يحتاج إلى الجدية والالتزام، حاول الالتزام قدر المستطاع.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 28-11-2023 على الصعيد العاطفي

 وفقا لحظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي، عليك القيام بزيارة أسرتك وأقاربك.

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بقلم سحـر المـكاوي