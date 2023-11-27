حملة «مواطن» تنظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في نيويورك

شاركت حملة مواطن لدعم مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، في المؤتمر الحاشد الذي أقيم أمس، في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت إيمان وهمان منسق حملة مواطن لدعم مصر في أمريكا، إنّ أعضاء ومنسقي الحملة بذلوا جهدًا هائلًا مع الزملاء المشاركين في هذا المؤتمر، للخروج به بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية ومكانتها.

وأضافت «وهمان» أن الهدف الرئيسي من المؤتمر، هو حث جميع أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، على المشاركة بفاعلية في الاستحقاق الدستوري المقبل والمتمثل في الانتخابات الرئاسية.

حملة «مواطن» في نيويورك

وأكدت منسق حملة مواطن بأمريكا، أنّ هناك استجابة كبيرة واضحة من قبل المشاركين في المؤتمر، لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن ناحية أخرى، أقامت حملة مواطن لدعم مص، أمس الأحد، مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، وذلك في مدينة ميلانو الإيطالية.