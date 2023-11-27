تكريم متميزات الدفعة الأولى من برنامج دمج المرأة في سوق العمل ببني سويف

كرّم وزير العمل حسن شحاتة، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المتميزات بالدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لدمج المرأة في سوق العمل، ضمن مشروع توسيع نطاق تنمية المهارات وفرص العمل للنساء، والذي تنفذه وزارة العمل بالتعاون مع المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمرأة «UN WOMAN».

تكريم المتميزات من المتدربات

جاء ذلك خلال الإحتفالية، التي أقيمت بمركز مؤتمرات في بني سويف، اليوم، والتي تضمنت عرض فيديو قصير عن المشروع، وكلمات لحضور الفعالية من المكتب الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمراة، وعرض المشروع وكلمات موجزة لبعض المتدربات على مهن وحرف: التجميل، الإكسسوارات ، الجلود، الفندقة.

كما شملت الإحتفالية، تكريم وزير العمل المتميزات من المتدربات وتسليم شهادات التكريم وإتمام الدورة التدريبية عليهن، والتقاط صور جماعية، لتختتم بافتتاح المعرض الذي ضم نماذج وتشكيللات متنوعة تم إعدادها وتنفيذها بمعرفة المتدربات اللائي قمن بتصنيعها.

أهمية نشر ثقافة العمل الحر

وقدم المحافظ التهنئة للمتميزات في البرنامج التدريبيي من الفتيات اللائى تم تدريبهن بمراكز التدريب المهنى التابعة لوزارة العمل وغيرها، حيث تم تأهيلهن وتدريبهن على مهن الخياطة والتفصيل والفندقة والإكسسوارات والتجميل، مؤكدا على أهمية مثل تلك البرامج في نشر ثقافة العمل الحر ودعم وتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة.

الاهتمام بتدريب الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل

من جانبه أوضح وزير العمل أن الوزارة تسعى إلى التوسع في عقد تلك الدورات التدريبية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والتي تتم وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية، مع توفير المستلزمات والأدوات التدريبية والزي التدريبي الخاص، ضمن توجه الدولة وخطة الوزارة بالاهتمام بتدريب الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل على المهن التي يتطلبها، وتجهيز الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة.