رئيس جامعة بني سويف: إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية الشهر المقبل

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف انتظام العمل بمختلف القطاعات والكليات، استعدادا لانتخابات الاتحادات الطلابية وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرتها لائحة الاتحادات الطلابية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الانتخابات ستجرى خلال ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن اللائحة نصت على تنفيذها خلال الفصل الدراسي الأول من كل عام.

انتخابات الجامعات 2023

وقال الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إن الجامعة ستجرى انتخابات الاتحادات الطلابية وفقا للخريطة الزمنية والضوابط التي سيقرها الأعلى للجامعات، منوها بأنه جرى الاستعداد لها، ومن المقرر تنفيذها خلال الفصل الدراسي الأول، وفقا لضوابط لائحة الاتحادات الطلابية.