محافظ بني سويف ووزير العمل يتفقدان منطقة الصناعات المتوسطة بشرق النيل

زار حسن شحاتة، وزير العمل، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، منطقة الصناعات المتوسطة التابعة لجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، لتفقد عدد من المصانع المنتجة والمُصدرة في مجال الملابس الجاهزة وإنتاج الخميرة، ضمن برنامج زيارته للمحافظة اليوم.

وزير العمل يتفقد مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة

وتفقد الوزير والمحافظ مصنعا لإنتاج للملابس القطنية، وجرى استعراض منظومة العمل بمصانع الشركة، الذي يتبع مجموعة العرفة «استثمار مصري»، ويتكون من 3 مصانع، ويعمل به أكثر من 2500 من العمالة، ويصدر منتجاته للخارج.

كما تضمنت الزيارة تفقد مصنع لإنتاج الخميرة؛ إذ استمع المحافظ والوزير لعرض موجز عن سير العمل بالمصنع، باستثمار صيني برأس مال يقدر بـ250 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 80 إلى 100 طن/يوم، ويتواجد به 850 عاملا.

تسليم عقود عمل لذوي الإعاقة ودمجهم في العمل

وسلم الوزير والمحافظ، بعض عقود العمل لذوي الإعاقة، مقدمة من شركات القطاع الخاص بالمحافظة، والتي وفرتها مديرية العمل ببني سويف.

وأكد الطرفان أهمية تقديم الدعم والرعاية لذوي الإعاقة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدمجهم في سوق العمل.