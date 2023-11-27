محافظ الغربية يتفقد القطاعات الخدمية بسمنود للتأكد من جاهزيتها تحسبا للأزمات

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، عددا من القطاعات الخدمية بمركز ومدينة سمنود، لمراجعة موقف القطاعات، ومدى استعدادها لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث.

جاء ذلك في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث، والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية، للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

محافظ الغربية يتفقد محطة مياه الشرب

وبدأت الجولة بتفقد محافظ الغربية، محطة مياه الشرب الرئيسية بالمنطقة الصناعية بسمنود، وأطلع على معمل المحطة الخاص بإجراء التحاليل الدورية للمياه بالمحطة والشبكات، وأخد عينات من منازل المواطنين، للتأكد من جودتها، للاستخدام عبر طلمبات العكرة والمرشحة، وأحواض الترسيب، والمرشحات.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية، واطلع على أحواض المعمل وتهوية غرفة المولد.

كما تفقد «رحمي» مستشفى سمنود المركزي، للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين والمترددين على المستشفيات والقطاعات المختلفة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في القطاعات الخدمية كافة، ومواصلة الجهود الجارية لتحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التأكد من مدى جاهزية القطاعات لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها، في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية.

المحافظ يستمع للمرضى الموجودين في المستشفى

وخلال جولته، استمع المحافظ، للمرضى المتواجدين داخل المستشفى، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة، واستفسر من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم، للعمل على توفيرها في الحال، مؤكدا تقديم سبل الدعم كافة لمستشفيات المحافظة، التي تخدم قطاعا عريضا من المواطنين.

واختتم المحافظ جولته بتفقد وحدة الإسعاف بسمنود، التي تضم سيارات مجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية.

واطمأن الدكتور طارق رحمي، على مدى جاهزيتها لتقديم الخدمات للمواطنين في حالة حدوث أي طارئ، وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى تفقد وحدة الحماية المدنية بسمنود.

واطلع «رحمي» على بعض الأدوات والمعدات والسيارات التي تستخدمها قوات الحماية المدنية، للتعامل مع عمليات الحرائق.