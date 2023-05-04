وفاة وكيل مستشفى سمنود المركزي بالغربية أثناء عمله.. أزمة قلبية

شهد مستشفى سمنود المركزي، التابع إلى مديرية الصحة بالغربية، وفاة الدكتور نبيه محمد، طبيب الأطفال، ووكيل مستشفى سمنود المركزي، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء عمله اليوم، الخميس، بالمستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

تفاصيل الوفاة

قال الدكتور رمضان أبو جليل، مدير مستشفى قطور المركزي، وأحد أصدقاء الدكتور المتوفى، إن طبيب الأطفال نبيه محمد يبلغ من العمر 60 عاما، وكان خارج على المعاش، وتعرض إلى أزمة قلبية مفاجئة أثناء عمله اليوم لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

وعبر مدير مستشفى قطور المركزي، لـ«الوطن»، عن حزنه الشديد على وفاة الدكتور نبيه محمد أخصائي الأطفال، لافتًا إلى أنه كان يتمتع بالأخلاق والصفات الحميدة، وكان محبوبا وسط زملائه الأطباء، وأنه فور تعرضه إلى أزمة قلبية مفاجئة حاول الأطباء في المستشفى العمل على إسعافه غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وكان ذلك في الـ 4 عصراً اليوم الخميس.

صحة الغربية تنعي الطبيب الراحل

ومن جانبها نعت مديرية الشئون الصحية بالغربية بقيادة الدكتور أسامة أحمد بلبل، وجميع العاملين بالإدارات الفنية والصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، الدكتور نبيه محمد البيعة وكيل مستشفي سمنود المركزي الذي وفتة المنية أثناء عمله، إثر أزمة قلبية مفاجئة.