وفد «التنسيقية» يزور جامعة المنوفية لحث الطلاب على المشاركة السياسية

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قبل عقد الندوة التثقيفية «نعم للمشاركة.. خليك إيجابي».

وضم الوفد الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب، ومحمود فيصل عضو مجلس الشيوخ، ونادر مصطفى عضو مجلس النواب، ودكتور أحمد سعيد، ومهندس آلاء إلياس، والدكتور محمود ناجي، والدكتور محمد السيد سالم.

لقاء رئيس جامعة المنوفية ووفد التنسيقية

ورحب الدكتور أحمد القاصد، بضيوف الجامعة، مشيداً بالدور الرائد لأعضاء التنسيقية كأول منصة حوارية شبابية رائدة جمعت أطياف التيارات السياسية تحت مظلة واحدة ليكون للشباب صوتا مسموعا، ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدفع بالشباب والقيادات الشبابية والنسائية وتدريبهم لتوليهم العديد من المناصب والمشاركة فى صنع و إتخاذ القرار.

تنفيذ المبادرات الرئاسية

كما أعرب وفد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها جامعة المنوفية في النهوض بالخدمات الصحية بالمحافظة ودورها البارز في تنفيذ المبادرات الرئاسية، إلى جانب دورها في خدمة المجتمع ونشر الثقافة والتوعية .

وحضر اللقاء الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم، والدكتورة نانسي أسعد المشرف الأكاديمي على جامعة المنوفية الأهلية، والمحاسب جلال عبدالسلام أمين عام الجامعة، وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.