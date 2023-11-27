انطلاق برنامج لتدريب 51 سيدة في مطروح ضمن مبادرة «المرأة تقود»

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي «المرأة تقود في المحافظات»، الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمحافظات الجمهورية، وذلك بقاعات مكتبة مصر العامة، يرافقه الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأسامة المرسي مدير المكتبة.

الاهتمام بالمرأة

وأكد محافظ مطروح، اليوم، تقدير القيادة السياسية والدولة المصرية والإهتمام الكبير بشأن المرأة المصرية وتمكينها سياسياً واقتصاديًا واجتماعيا مع تولى العديدات منهن للمناصب القيادية من وزيرات ونائبات بالمجالس النيابية ونائبات للوزراء والمحافظين وقاضيات ووكلاء نيابة ومناصب قيادية مختلفة.

51 سيدة في مطروح

ويشارك في برنامج تدريب المرأة في مطروح، والذي تستمر فعالياته لمدة ثلاثة أسابيع، 51 سيدة من العاملين بعدد من الجهات الحكومية بمطروح.

جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب

وتقدم محافظ مطروح من خلال المتدربات والمدربين من الأكاديمية بالشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب وعلى رأسها الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب والتي من خلالها وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ووزارة التنمية المحلية في إطلاق برنامج المرأة تقود في المحافظات لتمكين وتدريب المرأة على المهام القيادية والمشاركة الفعالة في عجلة التنمية.

وأشار إلى أن برنامج المرأة تقود يهدف إلى تنمية المهارات والتأهيل لتنمية ورفع الكفاءات سواء الوظيفية أو الشخصية لدى المتدربات وذلك من خلال التدريب على المهارات المختلفة ومنها إدارة المشروعات وريادة الأعمال ومهارات القيادة، مع تبادل الخبرات، متمنيا في نهاية لقائه بالتوفيق لجميع المتدربات وموجها بأهمية تحقيق أقصى استفادة و الالتزام وارتفاع نسبة الحضور لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع جهة عمل المتدربات المشاركات في الدورة بالتفرغ خلال فترة التدريب والتى تستمر لنحو ثلاثة أسابيع، مع تذليل كافة العقبات.