«مناهضة العنف ضد المرأة من منظور ديني».. ندوة توعوية بجامعة مطروح

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح، ندوة توعية لطلاب الكلية تحت عنوان «مناهضة العنف ضد المرأة من منظور ديني»، حاضر فيها الشيخ رحيم سليمان عبد الفتاح، واعظ عام منطقة مطروح، عضو لجنة الوفاق الأسري التابعة لمشيخة الأزهر الشريف، والشيخ محمد زغلول كامل، موجه عام بمنطقة مطروح الأزهرية، بقاعة المؤتمرات بالكلية، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة خلال شهر نوفمبر من كل عام.

مفهوم العنف ضد المرأة

وتناولت الندوة، شرح مفهوم العنف ضد المرأة وأنواعه سواء كان ماديا أو معنويا وموقف الدين من قضايا المرأة وحقوقها الطبيعية، ودورها في الحياه التربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كما ألقت الندوة الضوء علي سماحة الدين وتكريمه للمرأة ومنحها كافة حقوقها، بالإضافة للإشارة إلى جهود المؤسسات والهيئات المعنية بالدولة من أجل وضع المرأة في مكانها الحضاري الصحيح.

نشر التعاليم الدينية الصحيحة

واستعرضت الندوة سبل التعاون بين مشيخة الأزهر الشريف وجامعة مطروح في مجال نشر التعاليم الدينية الصحيحة، ورفع مستوي وعي الطلاب بالقضايا القومية المعاصرة، كما جري فتح باب الأسئلة للطلاب، التي تناولت في معظمها التعرف على رأي الدين في حقوق المرأة في المجتمع المصري.

موقف علماء الأزهر الشريف من قضايا المرأة

وأكدت الدكتورة لمياء مصطفى، القائم بأعمال عميد كلية السياحة والفنادق جامعة مطروح، على أهمية جهود علماء الأزهر الشريف الأجلاء، ولقائهم المثمر والمفيد والوسطي، الذي أوضح موقف علماء الأزهر الشريف من قضايا المرأة ودورهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة لدي المجتمع، مؤكدة على استمرار التعاون المشترك من خلال سلسلة لقاءات توعية مستقبلية، وتكريم المحاضرين لدورهم الإيجابي في شرح وتوضيح العديد من المعلومات والأفكار الوسطية السليمة للطلاب وجهودهم المستمرة مع الكلية من أجل المعرفة والتثقيف الديني.