جامعة مطروح تحتفل بيوم المرأة المصرية وتكرم الأمهات المثاليات

نظمت جامعة مطروح، اليوم الإثنين الموافق العشرين من مارس 2023، احتفالية في مقر كلية التربية للطفولة المبكرة، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية والأم المثالية، وذلك بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، الوكلاء، أعضاء هيئة التدريس، الدكتور أحمد عبد العظيم مدير فرع دار الإفتاء المصرية بمطروح، والقس نوح نبيل راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بمطروح، والمهندسة ماجدة ألفونس مقرر مناوب بالمجلس القومي للمرأة فرع مطروح، ولفيف من العاملين والطلاب، وذلك بالحرم الجامعي.

دور الأم

ورحبت جامعة مطروح بالحضور، مشيدًا بدور كلية التربية للطفولة المبكرة والإعداد الجيد والتنظيم المتميز للاحتفالية، مؤكدّا على دور الأم وأنها أيقونة للعام بأكلمه وليس ليوم واحد فقط.

مكانة المرأة المصرية

وأوضحت جامعة مطروح في بيان أن هذا الاحتفال جاء إيمانًا بمكانة المرأة المصرية وتقديرًا لدورها وجهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023، مشيدًا بدور الأم والسيدة المصرية، وما تقدمه من بذل تضحيات وعطاء لأسرتها، متمنيًا دوام الصحة والعافية لجميع الأمهات.

يوم المرأة وعيد الأم

ومن جانبه هنأ الدكتور أحمد عبد العظيم الحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، موضحًا أن شهر مارس يمثل شهر المرأة، حيث الإحتفال باليوم العالمي للمرأة، ويوم المرأة المصرية، وعيد الأم، مؤكدًا أن المرأة المصرية تتميز بالعطاء، مشيرًا إلى تكريم الإسلام لها فهي شقيقة الرجل، فالتاريخ الإسلامي حافل بنساء كن علامات بارزة على مر الأزمنة.

العمود الفقري للمجتمع

وأكد القس نوح نبيل على دور المرأة الفعال والمؤثر في شتى مناحي الحياة؛ لأنها العمود الفقري للمجتمع، مشيرًا إلى مكانة المرأة في المسيحية، فهي الينبوع الملئ بالنقاء والحكمة ورمز العطاء، متمنيًا لبلدنا الحبيب مصر دوام الأمن والسلام

المجلس القومي للمرأة

وتوجهت المهندسة ماجدة ألفونس من المجلس القومي للمرأة بمطروح بالشكر إلى جامعة مطروح، مؤكدةً على الدور الحيوي والهام الذي تلعبه الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، مضيفة أن الاحتفال بيوم المرأة المصرية أصبح تقليدًا هامًا، كما جري استعراض انجازات المجلس القومي في شتى المجالات السياسية والطبية والاقتصادية والاجتماعية.

فيلم تسجيلي عن المرأة

بدأت فعاليات الاحتفالية بالسلام الجمهوري، تلاه آيات من الذكر الحكيم، ثم عرض فيلم تسجيلي عن المرأة، اسكتش، مجموعة لكورال الجامعة.

تكريم الأمهات المثاليات

وفي نهاية الاحتفالية كرمت جامعة مطروح عددا من الأمهات المثاليات والعاملات بالجامعة، تقديرًا لجهودهن، كما تم تكريم أعضاء هيئة التدريس الذين حضروا الورشة التدريبية التي نظمتها الوكالة الجامعية الفرانكفونية بعنوان «الإرشاد والتوجيه في بيئة رقمية»، وورشة عمل الهيئة المعاونة بعنوان «إعداد محتوى رقمي»، والبرنامج التدريبي «أنظمة إدارة التعليم ومعايير إنتاج المقررات الإلكترونية»، وكذلك تكريم العاملين بالجامعة الذين اجتازوا برنامج «إدارة الضغوط في العمل»، وبرنامج «الإدارة الفعالة للوقت».