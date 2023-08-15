اهتمام غير مسبوق بتمكين المرأة في مطروح.. ندوات ومبادرات وتدريبات

شهدت المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمكينًا غير مسبوق طوال السنوات الماضية، فشاركت المرأة في فعاليات وندوات مختلفة ومتنوعة مثل مبادرة «إنت قدها»، من قبل المجلس القومي للمرأة بالمحافظة.

تمكين المرأة في عهد الرئيس السيسي بمطروح

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، دور تمكين المرأة في عهد الرئيس السيسي بمحافظة مطروح.

ففي إطار اهتمام الدولة بتمكين المرأة، تمت إقامة عدة ندوات من قبل فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وإطلاق مبادرات كمبادرة أنت قدها وعمل 250 بطاقة رقم قومي للسيدات واستخراج 284 وثيقة زواج للسيدات غير القادرات، وعمل ساقط قيد لعدد 95 سيدة، بخلاف إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي.

ونتيجة لتلك الجهود المبذولة بلغت نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم العالي %55 خلال عام 2020-2019، وبلغت نسبة الإناث لإجمالي المتدربين بمراكز التدريب المهني 82.1% عام 2021-2020، وبلغت نسبة الإناث بالمشروعات متناهية الصغر 36.2% عام 2019.