جلسة نقاشية حول إنشاء أنظمة رعاية صحية ذكية ومرنة

نظَّمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، جلستين نقاشيتين تحت عنوان «الرعاية الصحية المبنية على القيمة: الطريق إلى الرعاية الصحية»، «وإحداث ثورة في الرعاية الصحية من خلال الابتكار: الحدود الرقمية»، وذلك خلال فعاليات الملتقى السنوي الرابع لهيئة الرعاية الصحية الذي انطلق هذا العام من مقر العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال بيان هيئة الرعاية الصحية، إن الجلسة النقاشية الأولى «الرعاية الصحية المبنية على القيمة: الطريق إلى إصلاح الرعاية الصحية»، ارتكزت على عدة ركائز شملت شرح الفرق بين الرعاية الصحية القائمة على القيمة والرعاية الصحية القائمة على الدفع مقابل الخدمة من وجهة نظر ممول الخدمة، وآلية الدفع في النظم الحالية والنظم المتوقع تبنيها لتحقيق الرعاية الصحية المبنية على القيمة، وأهمية عمل حساب دقيق لتكاليف الخدمة الصحية في الرعاية الصحية.

كما سلطت الجلسة الضوء على الحساب الدقيق لمخرجات الرعاية الصحية لكل مريض كجزء أساسي من الرعاية الصحية المبنية على القيمة، وشرح كيف يمكن لمقدمي الخدمة تحقيق ذلك، وكذلك كيفية تحقيق مقدمي الخدمة للمكاسب المالية في ظل تطبيق نظام الرعاية الصحية المبنية على القيمة.

تناولت الجلسة النقاشية الثانية «إحداث ثورة في الرعاية الصحية من خلال الابتكار: الحدود الرقمية»، الأفكار المبتكرة لتسريع وتيرة التحول الرقمي بالأنظمة الصحية إلى أنظمة رعاية صحية ذكية ومرنة، وخارطة طريق تطبيق نظم الذكاء الاصطناعي في النظام الصحي في مصر والعالم العربي.

كما ناقشت الجلسة أيضًا كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، والفرص والتحديات التي تواجه الأنظمة الصحية في مصر مع التوسع في استخدام التكنولوجيا في الرعاية الصحية، واستعراض تجارب إنشاء المستشفيات الافتراضية في مصر والمملكة العربية السعودية، وجرى طرح التحديات التي تواجهها وكيفية التغلب عليها، بينما جرى استعراض آخر الأرقام والإحصائيات التي تظهر تحقيق هيئة الرعاية الصحية للتحول الرقمي والميكنة ورقمنة الخدمات داخل منشآتها، وتأثير التحول الرقمي على المرضى وتحسين تجربة المريض داخل المنشأة.

واستهدف الملتقى تعزيز التفاعل والتعاون بين الجهات المعنية والمهتمين في مجال الرعاية الصحية، وتبادل المعرفة والخبرات، وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، فضلًا عن مناقشة موضوعات مهمة مثل الرعاية الصحية القائمة على القيمة والابتكار في الرعاية الصحية، بما يحقق إصلاحات شاملة ويضمن الانتقال إلى نظم رعاية صحية متطورة ومبتكرة.