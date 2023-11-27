الهلال الأحمر المصري يعلن تسليم 30 ألف طن مساعدات إلى نظيره الفلسطيني

قال الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إنه جرى تكثيف الجهود لإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، استغلالا للهدنة الإنسانية، وجرى تسيلم عدد كبير من المساعدات لتوفير الاحتياجات اللازمة للأشقاء الفلسطينيين، وفقا لمتطلبات الهلال الأحمر الفلسطيني.

أضاف «الناظر» خلال مؤتمر صحفي لجمعية الهلال الأحمر المصري بشأن آخر المستجدات حول تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، أنه جرى تسليم الجانب الفلسطيني، أكثر من 30 ألف طن من المساعدات، بواقع 1814 شاحنة، مشيرا إلى أن مصر أرسلت مساعدات تفوق 17 ألف طن من إجمالي المساعدات.

أكد المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أن الجمعية تعمل على قدم وساق، لتلقي جميع المساعدات من مختلف الدول سواء العربية أو الأجنبية، ومن مختلف المنظمات الدولية، لإدخالها غزة، مؤكدا أنه يجري التأكد من صلاحية المنتجات، والفرز، وإعادة التغليف، والمراجعة، وتجهيزها للنقل.

أشار إلى أن الهلال الأحمر المصري مستمر في وضع جميع إمكاناته سواء البشرية المتمثلة في المتطوعين والموظفين أو اللوجستية المتمثلة في غرفة العمليات المركزية التي تعمل على مدار الساعة، وكذلك المخازن الرئيسية والفرعية والأسطول المتنوع، دائمًا في وضع استعداد للتعامل مع كل الأزمات والكوارث وتقديم جميع أشكال الدعم سواءً محليًا أو دوليًا.